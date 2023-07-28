الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: قناة السويس أصبحت تعمل بالطاقة المتجددة

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه شارك  مؤخرًا في المؤتمر العربي اليوناني البحري، وكان يجمع الدول العربية المهتمة بالنقل البحري، مشيرصا إلى أنه تحدث خلاله عن إمكانيات قناة السويس واستثماراتها.

وأضاف “ربيع”، خلال حواره ببرنامج “نظرة”،مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القناة لديها 3 ترسانات بواقع 2 ترسانة في السويس وترسانة في بورسعيد، مشيرًا إلى أن المزارع في شرق القنطرة أنتحت وباعت.

تحويل كل قناة السويس لمنطقة خضراء

وأكد أنه تم عمل مصنع لإدارة المخلفات، حتى يكون  كل ما على قناة السويس يعمل بالطاقة المتجددة وتم تغيير 16 محطة موجودة بطول القناة من الكهرباء العادية للرياح والطاقة الشمسية، وتم تغيير السيارات الموجودة بالقناة لتكون بالغاز.

أسامة ربيع قناة السويس الطاقة المتجددة ترسانات شرق القنطرة الطاقة الشمسية

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