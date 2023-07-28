الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«حماة المستقبل» عن القمة « الروسية - الإفريقية»: تعكس محورية الدور المصرى

القمة الروسية الإفريقية
القمة الروسية الإفريقية

قال حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، إن القمة الروسية الإفريقية، تأتي في ظرف دقيق للغاية يعاني فيه العالم العديد من الأزمات التي يجب أن تواجه بالتكاتف الدولي سبيلًا للخروج منها والعمل على حلحلتها، لافتًا إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة، يأتي نتيجة للدور الحيوي والفعال والتأثير المصري في محيطها الإقليمي والدولي.

 

وأشار حزب حماة المستقبل، في بيان، إلى أن مصر شاركت في فعاليات القمة الروسية الإفريقية الأولى والثانية، حاملة أجندة قوية استهدفت من خلالها طرح كافة المشكلات التي تعاني منها القارة الإفريقية وطرحها بشكل موضوعي وواقعي، إلى جانب رؤية متكاملة لحلول تلك المشكلات في ضوء الظروف المتاحة والممكنة، في توقيت تحتاج فيه القارة السمراء إلى الكثير من الدعم.  

 

وأثنى الحزب، على الدور المصري في القارة الإفريقية، واصفًا إياه بالفعال، ولاسيما أن الرئيس السيسي وتوجهات السياسة الخارجية المصرية في عهده، تقوم دائمًا على الدفاع عن القارة الإفريقية وبلدانها المختلفة وشعوبها التي تعاني من الكثير من المشكلات، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال صوت إفريقيا في كافة المنتديات الدولية، وأن مصر مُحملة بالكثير من هموم القارة.

 

وأضاف الحزب، بالقول: أن المساعي الروسية بتوثيق العلاقات مع القارة الإفريقية يستدعي ضرورة أن تتمثل مخرجات القمة الروسية الإفريقية في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى الالتزام والتنفيذ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تأتي مخرجات القمة بالمأمول منها وأن تعكس مخرجات القمة طموحات شعوب القارة الإفريقية، وأن تأتي بإطارات متعددة في سياق دعم التواجد والكتلة السياسية والاقتصادية للقارة السمراء وتواجدها في المجتمع الدولى، فضلا عن دعم الاقتصادات الإفريقية وحل مشكلات الطاقة والأمن الغذائي والمساهمة في حل كافة الملفات العالقة.

حزب حماة المستقبل المهندس علي عبده القمة الروسية الإفريقية الأزمات القارة الإفريقية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

بعد هزيمته أمام الشرطة العراقى.. البدرى يستقيل من تدريب الصفاقسى التونسى

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

أسامة ربيع: قناة السويس أصبحت تعمل بالطاقة المتجددة

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟