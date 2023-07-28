قناة الناس| ما معنى الخروج من حجاب النفس؟.. محمد مهنا يُجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النفس حجاب، والخروج من حجاب النفس وسيلة لتدريب النفس على عدم الكبر وعدم رؤية نفسها.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن بعض الصوفية قالوا عن التصوف وتعريفه: “أن يميتك الحق ويحيك به”، مشيرًا إلى أن معنى ذلك بأنك إذا أرت أن تعرف الله جيدًا أن تبتعد عن الأنا كي تعرفه جيدًا، موضحًا أنّ أضر شيء على الصادق في طريق الله هو الشهرة

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.