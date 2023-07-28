الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع اليونانية تقرر نقل مقاتلات F-16 من قاعدة جوية خوفا من الحرائق

حرائق غابات
حرائق غابات

قررت وزارة الدفاع اليونانية، الخميس، نقل مقاتلات F-16 من قاعدة جوية في نيا أنخيالوس خوفا من الحرائق، وفق قناة العربية الإخبارية.  

وتسبب حريق هائل في سلسلة من الانفجارات الهائلة في مستودع ذخيرة للقوات الجوية في وسط اليونان.

وتم إخلاء المستودع قبل الانفجارات التي حطمت النوافذ في المنطقة المحيطة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات رغم أن الانفجارات المستمرة حالت دون اقتراب فرق الإطفاء من الموقع.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليونانية الحكومية إن المنشأة تقع في بلدة نيا أجيالوس الساحلية بالقرب من منطقة فولوس.

ووصلت النيران إلى منشأة تخزين الذخيرة على بعد حوالي أربعة أميال شمال القاعدة الجوية العسكرية الرئيسية في نيا أنشيالوس، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تخزين قنابل وذخائر لمقاتلات يونانية من طراز F-16 في الموقع.

وبحسب ما ورد تم نقل الطائرات المقاتلة من القاعدة الجوية.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء يوانيس أرتوبيوس إن أوامر بإخلاء 12 قرية في منطقة فولوس نيا أنشيالوس.

وقال إن الحريق كان أخطر حرائق الغابات الـ 124 التي تعين على خدمة الإطفاء التعامل معها يوم الخميس.

وتسببت حرائق غابات مميتة في البر الرئيسي لليونان في مقتل شخصين مع انتشار حرائق الغابات في أوروبا وشمال إفريقيا بما في ذلك اليونان والبرتغال وتركيا وإيطاليا وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا والجزائر وتونس.

وتحذر فرق الإطفاء من أن مخاطر الحريق لا تزال "شديدة" في العديد من مناطق اليونان اليوم

 

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