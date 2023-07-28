الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلادها.. حكايات عن جميلة الفن هبة مجدي

هبة مجدي
هبة مجدي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هبة مجدي، أحد أبرز الفنانات اللاتي قدّمن أعمالاً فنية مميزة، والتي ولدت في مثل هذا اليوم في الثامن والعشرين من يوليو عام 1988، ونستعرض أبرز المعلومات عنها بمناسبة ذكرى ميلادها.

درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي وأيضا تدرس في معهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون وأيضا لديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات.

وفي عام 2016 تزوجت من الفنان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها «دهب».

مشوارها الفني

بدأت في مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور جمال سلامة ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد وكان في خلال عام 1998 حتي 2003.

أول أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضاً في العديد من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضاً مسلسل عائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

أما عن بدايتها في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين مع المخرجة إنعام محمد علي ثم مسلسل الإمبراطور مع المخرج جمال عبد الحميد ثم امرأة من نار مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج أحمد صقر وبعدها قامت بدورها في مسلسل مباراة زوجية الذي كان من إخراج إنعام محمد علي وأيضا دورها في مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك والفنان أحمد رزق وكانت كلها أدوار صغيرة.

أعمالها

الأفلام

  • وبعد الطوفان
  • القشاش
  • فص ملح وداخ
  • يوم من الأيام

المسلسلات

  • قاسم أمين
  • الإمبراطور
  • حكايات زوج معاصر
  • امرأة من نار
  • سارة
  • أنا وهؤلاء
  • مباراة زوجية
  • عايش في الغيبوبة
  • القاهرة 2000
  • الفريسة والصياد
  • ليل الثعالب
  • قصة الأمس
  • شط إسكندرية
  • قاتل بلا أجر
  • الأدهم
  • أفراح إبليس
  • العار
  • أغلى من حياتي
  • مشرفة رجل لهذا الزمان
  • شبرا تي في
  • قضية معالي الوزيرة
  • موسى
  • الزوجة الرابعة
  • الإمام الغزالي
  • 9 جامعة الدول
  • مزاج الخير
  • في بيتنا حريقة
  • الشك
  • أبو هيبة في جبل الحلال
  • الخطيئة
  • ولي العهد
  • لعبة ابليس
  • حالة عشق
  • مسلسل الوسواس
  • يونس ولد فضة
  • ولاد تسعة
  • عائلة الحاج نعمان (ج1)
  • عوالم خفية
  • عائلة الحاج نعمان (ج2)
  • ولد الغلابة
  • نصيبي وقسمتك 3
  • طلقة حظ
  • فرصة تانية
  • الأخ الكبير
الفنانة هبه مجدي هبة مجدي محمد محسن الممثلة هبة مجدي المطربة هبة مجدي

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