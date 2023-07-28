الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نيابة قصر النيل تباشر التحقيق مع المخرج معتز التونى بسبب مشاجرة

المخرج معتز التوني
المخرج معتز التوني

تباشر نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق مع المخرج معتز التوني، وشاب في تبادل الاتهامات بسبب تشاجرهم داخل فندق ريتز كارلتون.

 

وتبادل المخرج الاتهامات مع شاب أمام النيابة حيث اتهمه المخرج بالتحرش بابنة شقيقه وسرقة هاتفها، واتهمه بالتعدي عليه بالضرب .

 

وتبين أن شرطة السياحة ألقت القبض على المخرج معتز التوني، عقب تشاجره مع شاب في فندق شهير بوسط البلد.

 

وتبين أن المخرج تشاجر داخل إحدى الفنادق الكبرى قبل زفاف ابنة شقيقه بساعات قليلة، وهذا ما دفع شرطة السياحة لتحرير محضر والقبض على الطرفين.

 

كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لتواجد المخرج في النيابة عقب تشاجره في الفندق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة قصر النيل الجزئية المخرج معتز التوني فندق ريتز كارلتون

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