الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اللواء سمير فرج يعزى الإعلامى محمد الباز فى وفاة والده (صور)

عزاء والد الدكتور
عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرص اللواء سمير فرج، على الحضور لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في الراحل والد الدكتور والإعلامي محمد الباز الذي كانت وافته المنية يوم الاثنين الماضي.

وبدأت مراسم العزاء مساء أمس الخميس، من مسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن وافته المنية يوم الإثنين الماضي، واستقبل الدكتور محمد الباز المعزين في والده تزامنا مع بدء توافدهم.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وفاة والده فجر يوم الإثنين الماضي.

وكتب الباز، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

وتم تشيع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر يوم الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا، بمحافظة دمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، والتي خرجت من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وحرص المهندس وليد التمامي، والمحاسب محمد علي أبوحجازي، عضوا مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط على تقديم واجب العزاء في الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" التي خرجت جنازته من مسجد الرقية الشرعية بمدينة الزرقا بدمياط، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

حضر سرادق العزاء الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي ماهر فرغلي، وعدد من القيادات الصحفية والشخصيات العامة.

ويتلقى الإعلامي الدكتور محمد الباز العزاء في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، الذي وافته المنية، يوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

 

عزاء والد الدكتور محمد الباز
عزاء والد الدكتور محمد الباز
عزاء والد الدكتور محمد الباز
عزاء والد الدكتور محمد الباز
عزاء والد الدكتور محمد الباز
عزاء والد الدكتور محمد الباز
اللواء سمير فرج الإعلامي محمد الباز محمد الباز مسجد عمر مكرم العزاء في الراحل والد الدكتور والإعلامي محمد الباز الباز

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