الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السكرتير العام لنقابة الصحفيين يعزى الإعلامى محمد الباز (صور)

جمال عبدالرحيم في
جمال عبدالرحيم في عزاء والد د.محمد الباز

حرص الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على تقديم واجب العزاء للإعلامي محمد الباز في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ الباز وذلك بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير وسط عدد كبير من الوزراء ورجال الصحافة والإعلام.

كان الدكتور محمد الباز قد أعلن وفاة والده فجر الإثنين الماضي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “فيسبوك” قال فيه: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

تم تشييع جنازة والد الإعلامي محمد الباز بعد صلاة ظهر الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بدمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" والتي خرجت من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بدمياط، بحضور د.محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

الدكتور محمد الباز السكرتير العام لنقابة الصحفيين الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم دكتور محمد الباز

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