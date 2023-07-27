وكيل "أوقاف مطروح" يكرم 350 طفلا فى البرنامج الصيفى (صور)

كرم الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الخميس، ٣٥٠ طفلا في البرنامج الصيفي وذلك في مسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام بحضور مدير الإدارة الشيخ سليمان مطاوع وعدد من المفتشين والأئمة وأولياء الأمور.

وأكد الشيخ حسن عبد البصير عرفة، على ضرورة الانتقال من طرق التعليم التقليدية إلى التعليم الإبداعى للنشء من خلال الحكي والتعليم التعاونى والعصف الذهنى مع الاهتمام بالسلوكيات والأخلاق الحميدة مشيرا الي إقامة رحلات ترفيهية وتثقيفية وتنموية لمناطق المحافظة التي امتدت لها شرايين التنمية.

وقدم وكيل أوقاف مطروح الشكر إلى الأئمة ودورهم الملموس على أرض الواقع، موضحا أن دور الإمام بمثابة الجندى القائم على تحصين العقول لحمايتها من براثن التطرف والانحلال .

ووجه وكيل أوقاف مطروح إلى الأئمة بضرورة تعليم الطلاب والطالبات مكارم الأخلاق وتعلم السيرة النبوية وربطهم فكريا بتراث الأمة دون تقديس مع استيعاب المستجدات العلمية والثقافية والاهتمام أيضا بالرحلات الإلكترونية كوسيلة تعليمية حديثة .

وأشاد الآباء والأمهات بجهود أوقاف مطروح والأئمة والتى أثرت في سلوكيات وأخلاق الطفل “ نحن نجنى ثمار جهود الأئمة والدعاة فى بيوتنا واهتمام أبنائنا بالتعليم والسلوك القويم فى بيوتنا”.