الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "التنسيقية" يشارك في فعاليات المسابقة النصف نهائية لمنصة الأنشطة الطلابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المسابقة النصف نهائية لمنصة الأنشطة الطلابية التي تنظمها مؤسسة شباب القادة للعام الرابع على التوالي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام المختلفة، وكوادر شبابية من مختلف الجامعات.

وافتتح النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، فعاليات انطلاق المسابقة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مبديًا ترحيبه بالضيوف والمشاركين في البرنامج. 

وأكد فتحي، أن الفعالية هذا العام تأتي بعد النجاح الباهر الذي حققته مسابقة الأنشطة الطلابية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبمشاركة أكثر من 600 نشاط طلابي من 60 جامعة على مستوى الجمهورية من 21 محافظة مختلفة، وأكثر من 3246 ساعة تدريب للأنشطة المختلفة، وجوائز مادية بقيمة إجمالية تصل إلي مليون و 200 ألف جنيه. 

وأشار فتحي، إلى أن فعاليات مسابقة الأنشطة الطلابية واحدة من أهم وأكبر المسابقات الشبابية الهادفة فى مصر، موضحا أن مؤسسة شباب القادة YLF تعمل كحلقة وصل بين برامج الحكومة الداعمة للشباب وأفكار ومشاريع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات وتسليط الضوء على جهود الدولة ونجاحات الأنشطة الطلابية، وذلك لضمان استمرارية هذه الأنشطة ومشروعاتهم لما يقدمونه للطلاب والمجتمع المصري.

ضم وفد التنسيقية المشارك كلا من النائبة سها السعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، النائبة أميرة العادلي والنائبة أميرة صابر عضوتا مجلس النواب، النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم بالمشاركة كأعضاء لجنة التحكيم، وبجميع المشاريع التي تقدم بها الشباب من مختلف الجامعات التي تدل عن امتلاكهم فكر ووعي كبير وأنهم يسعون إلى إحداث تطوير حقيقي داخل المجتمع، مؤكدين أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، لأنها تساعد الشباب فى تطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية، والتأهيل لسوق العمل وخدمة المواطنين في مختلف المجالات.

وتشهد المسابقة نصف النهائية تنافس بين أفضل ٦٠٠ نشاط طلابي فى مصر، للوصول إلى المرحلة النهائية، وذلك في ٦ مجالات مختلفة:  "التكنولوجيا والابتكار - التصنيع والإنتاج - التنمية البشرية والتضامن الاجتماعي - الطب والصحة العامة - نماذج المحاكاة - البيئة والتكنولوجيا الخضراء ". 


جدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدةً دوليا.

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