الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التعادل مع السد.. الوداد يحتج على "البنا" فى بيان رسمى

القرارات التحكيمية
القرارات التحكيمية

أصدر نادي الوداد البيضاوي المغربي، بيانًا رسميًا للاحتجاج على القرارات التحكيمية من قبل الحكم الدولي محمود البنا في مباراة الفريق أمام السد القطري.

وفرض الوداد التعادل السلبي على السد القطري بعد أن استكمل المباراة بعشرة لاعبين في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ووصف النادي المغربي، الإدارة التحكيمية للحكم الدولي المصري محمود البنا بـ"المهزلة"، مطالبين منظمي البطولة بالتدخل.

وجاء بيان الوداد على النحو الآتي "جئنا إلى الأرض المقدسة للمشاركة في بطولة يجب أن يطبعها التنافس الشريف وتكافؤ الفرص وليس أن تنتهك حرمة اللعبة من طرف الحكم المصري البنا، خاصة أن الكأس تحمل اسم خادم الحرمين حفظه الله".

وأتم البيان "مكونات الوداد تتساءل عما إذا كان الأداء التحكيمي الهزيل الذي تابعته الجماهير في مباراة الوداد والسد سيستمر".

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