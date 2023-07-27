بدء عزاء والد الدكتور محمد الباز من مسجد عمر مكرم (صور)

بدأ قبل قليل عزاء والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور من مسجد عمر مكرم.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الباز، وفاة والده فجر يوم الإثنين الماضي.

وكتب الباز، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

تم تشييع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر يوم الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا، بمحافظة دمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد محمد الباز، والتي خرجت من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وحرص المهندس وليد التمامي، والمحاسب محمد علي أبوحجازي، عضوا مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط على تقديم واجب العزاء.

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