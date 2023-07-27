السيسى يستعرض رؤية مصر لأولويات الشراكة الإفريقية ـ الروسية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة سان بطرسبرج في غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية المختلفة، وفقًا لعاجل إكسترا نيوز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك في هذا الحدث باعتباره الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "نيباد" التي تمثل الذراع التنموي للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِّن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، إضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، لاسيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.

واستعرض الرئيس الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الإفريقية الروسية، على النحو التالي:

أولاً: تعزيز السلم والأمن في القارة، في ضوء حرص مصر على دعم القدرات الإفريقية في هذا الصدد، بما في ذلك عبر تفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي، والذي تستضيف القاهرة في إطاره مركز إعادة الإعمار والتنمية، إضافة للحفاظ على دورية انعقاد منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة كمنصة نقاش مهمة ورئيسية.

ثانياً: تُدرك مصر عُمق الرابطة بين التنمية من ناحية وبناء واستدامة السلام من ناحية أخرى، لذا تحرص مصر في إطار تولي رئاسة لجنة النيباد خلال العامين المُقبلين عل الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابطة بين السلم والأمن والتنمية، وكذا تكثيف جهود حشد الموارد للاستثمار في البنية التحتية ومشروعات الربط القاري.

ثالثًا: تعزيز قدرات القارة على تحقيق أمنها الغذائي عبر إيجاد حلول؛ لتوفير الغذاء والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية وآليا التمويل اللازم لها.

رابعًا: مواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ خطوات جادة وصادقة، نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الإفريقية في مساعيها ذات الصلة.