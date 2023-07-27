الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب يقتل شقيقه ويصيب والده في مشاجرة بالإسماعيلية

قوات الامن
قوات الامن

أقدم شاب على قتل شقيقه وإصابة والده بعدة طعنات نافذة بسلاح حاد في مشاجرة وقعت بينهم بمنطقة أبوعطوة التابعة لمركز الضواحي بمحافظة الإسماعيلية.
كان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء محمود العزازي مأمور مركز ضواحي الإسماعيلية، يفيد ورود بلاغ بوقوع قضية قتل في ابو شحاتة بابو عطوة، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة والده وان المتهم نجله، بسبب وقوع مشاجرة بينهم.

وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان وقوع الحادث، وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة، فيما يتلقى والده العلاج اللازم داخل المستشفي.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، والاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين فور استقرار حالته الصحية.

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