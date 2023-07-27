الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاستخبارات الأميركية: الصين تزود روسيا بتكنولوجيات تطوير عسكرية

الاستخبارات الامريكية
الاستخبارات الامريكية

أعلنت الاستخبارات الأميركية، اليوم الخميس، أن الصين تزود روسيا بتكنولوجيا لتطوير قدراتها العسكرية، كما أنها تساعدها على تخطي العقوبات وفقًا لوكالة “رويترز”. 

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعديلات الحزبين على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي ليلة الثلاثاء والتي من شأنها أن تمنع الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا من شراء الأراضي الزراعية الأمريكية وفحص الاستثمار الأمريكي في مشاريع التكنولوجيا الفائقة على أرض العدو الأجنبي.

وبأغلبية 91 صوتا مقابل 7 أصوات، وافق المشرعون على إجراء يتطلب مراجعة معاملات الأراضي الزراعية من قبل الدول الأربع.

ومن شأن التعديل أن يُمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من تقييم صفقات الأراضي. 

وكشفت مراجعات اللجنة أن من بين 40 مليون فدان من الغابات والأراضي الزراعية الأمريكية المملوكة لمستثمرين أجانب في نهاية عام 2021، كانت الصين تمثل 383935 فدانًا، أو أقل من 1 ٪، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن حيازات الأراضي الأجنبية.

الصين روسيا تكنولوجيا تطوير قدراتها العسكرية

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