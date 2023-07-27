قناة الناس| ما هى فوائد تحفيظ القرآن الكريم للأطفال؟.. رانيا الوكيل تُجيب

قالت رانيا الوكيل، محفظة القرآن الكريم، إن حفظ القرآن الكريم للأطفال يكون بالتدريج، مشيرةً إلى أن الطفل أول شيء يكتسبه هو تعلم الكلام المضبوط والنطق الصحيح.

وأضافت "الوكيل"، اليوم الخميس، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك البعض ممن يحفظ ابناءهم القرآن ينطق بعض الألفاظ بطريقة غير صحيحة ثم يرددها عدة مرات بنفس الطريقة دون النطق الصحيح، ثم يدعون بأن الطفل ألدغ، مؤكدةً أن الطفل ليس لديه أي مشاكل ولكنه تعود على هذا النطق بعد سماعها بطريقة خاطئة، فأول الأمر يجب تعليم الطفل مهارة الكلام والنطق الصحيح ومخارج الحروف الصحيحة الطبيعية.

وأوضحت “الوكيل”، أنه عقب تعلم الطفل القراءة الصحيحة نبدأ في استخدام التركيز بالتدريج كمهارة هامة في الحفظ، لافتةً إلى أنها تأخذ أكثر من حاسة لدى الطفل للتعلم والحفظ.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.