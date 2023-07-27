سيرة الظاهرة بيبرس.. جلسة حكي وقراءة تفاعلية في بيت السناري الأحد

ينظم بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، يون الأحد المقبل الموافق 30 يوليو، الجلسة الثانية من الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة من سن 12 إلى 16 سنة.

وصمم الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين عرضًا جديدًا مبتكرًا لتقديم الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة في ستة أجزاء سيتم تقديمها في بيت السناري بالقاهرة.

وسيرة الظاهر بيبرس (الحكاية الشعبية بالرواية المصرية) هي قصة شعبية خيالية طويلة تروي حياة السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري وأعماله البطولية.

تختلط السيرة في تلك الملحمة الوقائع التاريخية بالخيال وقد كتبت في القاهرة في العصر المملوكي، وتطورت عبر السنين إلى أن أخذت شكلها النهائي المعاصر.

تحول الظاهر بيبرس في الوجدان الشعبي المصري من حاكم إلى بطل يروى سيرته قصاصون محترفون في مقاهي القاهرة التي تخصص بعضها في سيرته وعُرفت بالمقاهي الظاهرية، وكانت كتيبات السيرة تباع في حواري القاهرة القديمة والمكتبات المجاورة لمسجدي الأزهر وسيدنا الحسين.

كما راج الأدب القصصي في العصر المملوكي وكان سرد القصص والحكايات في المقاهي من وسائل الترفيه في ذاك العصر، حيث كان للقصاصين قدرة على جذب جمهورهم من عامة الشعب عن طريق رواية القصص التي ترضي ميولهم بأسلوب تشويقي سهل الفهم، وكان لبعضهم القدرة على ارتجال الحكايات المطولة واستخدام آلات موسيقية بسيطة مثل الربابة أثناء سرد القصة، ويشار إلى أن الجلسة مجانية والدعوة عامة للأطفال.

بيت السناري الأثري

هو عبارة عن قصر أثري، موجود في منطقة السيدة زينب، ويعود تاريخ بناءه إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ومع مجئ الحملة الفرنسية إلى مصر، ثم تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وتم تسليم القصر لمكتبة الإسكندرية، بناء على قرار الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، حيث بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

ويقيم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة.