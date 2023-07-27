غدًا.. محمد مصطفى شردى ضيف معرض بورسعيد للكتاب

يستضيف معرض بورسعيد السادس للكتاب، في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، الكاتب والإعلامي محمد مصطفى شردي، في ندوة ثقافية كبرى، ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية المفتوحة التي ينظمها المعرض مع كبار الشخصيات العامة.

ويُنظم المعرض برعاية الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت إشراف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يدير الندوة، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، وبحضور الدكتور أحمد بهي الدين، وبمشاركة لفيف من أبناء مدينة بورسعيد الباسلة ونخبتها الثقافية والسياسية والإعلامية، وذلك في لقاء مفتوح، ولمدة ساعتين.

يستعرض "شردي" خلال الندوة، سجل ذكرياته مع مدينة بورسعيد منذ مرحلة الشباب، ودور المدينة الباسلة وتاريخها الوطني في تشكيل وجدانه ومقومات شخصيته وثقافته الخاصة، كما يتحدث أيضًا عن الهوية الثقافية لمدينة بورسعيد وتراثها الشعبي الفريد، وتواصله الدائم مع مختلف ما يشغلها على جميع الأصعدة.