الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأوكرانى: روسيا تحاصر جميع موانئ البلاد تقريبا

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن عدم قدرتها على التصدي للضربات الروسية التي تستهدف منشآت الحبوب.

واضاف الجيش الأوكراني، في بيان له: “روسيا تحاصر جميع موانئ البلاد تقريبًا”. 

يأتي ذلك في وقت وسعت فيه القوات الروسية من وتيرة عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

وضرب سرب من الطائرات بدون طيار الروسية ميناء ريني الأوكراني على نهر الدانوب قبل وقت قصير ، وهذا هو أحد الممرات المائية الداخلية الرئيسية في أوروبا.

وتبعد حدود أوكرانيا مع رومانيا العضو في حلف الناتو 200 متر فقط.

أدت ثلاثة مخازن حبوب ممزقة إلى انسكاب آلاف الأطنان من الحبوب على الأرض في الهجوم وتعرضت سفينة شحن رومانية لأضرار في الميناء الأوكراني.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بعد ذلك بوقت قصير: "هذا التصعيد الأخير يشكل مخاطر جسيمة على الأمن في البحر الأسود".

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