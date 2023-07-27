"بوتين": نأمل فى افتتاح منطقة صناعية روسية بمصر قريبًا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمله في افتتاح منطقة صناعية روسية في قناة السويس في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "روسيا- إفريقيا" في مدينة سان بطرسبورج؛ حيث تحدث عن مجموعة من المشاريع العملاقة التي تنفذها روسيا في مصر، وعلى رأسها المفاعل النووي في منطقة الضبعة المصرية.

وقال بوتين:"في مصر تحدثت مع الرئيس السيسي، وأتمنى أن نفتتح منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب، ونتوقع أن يتم هذا العام إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعية في المنطقة، وفي المستقبل سيتم تصدير البضائع المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأشار “بوتين” إلى أن العديد من الشركات الروسية تعمل في مجال تطوير حقول النفط والغاز في الدول الإفريقية بما فيها مصر والجزائر، كما أن شركة "روس أتوم" الروسية تبني محطة للطاقة النووية في مصر.

انطلقت صباح اليوم أعمال قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرج التي من المقرر أن تستمر يومين.

العلاقات الروسية المصرية اكتسبت طابعًا خاصًا

قبيل افتتاح القمة، عقد بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاءً ثنائيًا، أكد خلاله الرئيس الروسي أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

ونوه “بوتين” إلى أن هذا العام "بعد شهر واحد بالضبط"، يوافق الذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وأضاف: "على مدى هذه السنوات، وعلى مدى هذه العقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعًا خاصًا ومكانة خاصة، لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس. لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال للطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقًا للخطة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن ثلث حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا يتم مع مصر.

وأضاف: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 28.8٪ العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7٪ أخرى عن العام الماضي".