غدًا.. الزمالك بالأبيض والاتحاد المنستيري بالأزرق في البطولة العربية

انتهى، منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن منافسات البطولة العربية.

ويستهل الفارس الأبيض مشواره في البطولة العربية، في السادسة من مساء غدٍ الجمعة، بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

تم الاتفاق خلال الاجتماع، على ارتداء الزمالك زيه التقليدي الأبيض "القميص والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

أما فريق اتحاد المنستيري، سيرتدي اللون الأزرق "القميص والشورت الأزرق"، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأسود.

يذكر أن منافسات البطولة العربية، قد انطلقت اليوم، وذلك بإقامة مباراة السد القطري والوداد المغربي، بينما في السادسة مساءً ستكون هناك مواجهة تجمع بين الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، أما في الثامنة مساء هناك لقاء أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي.

بينما تختتم منافسات اليوم الأول من البطولة، بمواجهة الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي، في العاشرة مساء.

مجموعات كأس الملك سلمان

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.