"التعاون الإسلامى" تدين اقتحام المسجد الأقصى

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعدّت ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا، وانتهاكًا صارخًا ومرفوضًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت المنظمة أن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.