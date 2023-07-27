الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يُسلم مشروعات مبادرة التمكين الاقتصادي (صور)

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بتسليم ٤ أكشاك و٢٠ منحة مشروعات بقيمة ١٥ ألف جنيهاً لكل مشروع قائم كمرحلة أولى، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان في محافظة مطروح.

يأتي ذلك ضمن مبادرة التمكين الاقتصادى لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح، وذلك بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى والعقيد محمد عادل مطر رئيس قطاع المساعدات والتمكين الاقتصادى، والعقيد تامر زكى رئيس قطاع اسكندرية وعبدالرحمن الطباخ مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة، وحسن بلال مدير المشروعات بجمعية الأورمان  وفتحى الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعى والمهندس حسين السنينى منسق مبادرة حياة كريمة  بقاعة حديقة كليوباترا. 

وقام محافظ مطروح، بتسليم عدد 4 أكشاك مجهزة بمواد غذائية بقيمة 10 آلاف جنيه وديب فريزر وكذلك تسليم المستحقين لعدد 20 منحة لا  ترد بقيمة 15 ألف جنيه لكل مشروع قائم وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة. 

وقدم محافظ مطروح، التهنئة لجميع المستحقين مع تحفيزهم وتشجيعهم على زيادة ونكون مشروعاتهم وجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي خاصة مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان على جهودهم ودعمهم للمستحقين بمحافظة مطروح مع الترحيب بمزيد من التعاون لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح. 

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الأسر الأولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التمكين الاقتصادي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جمعية الأورمان جهود التحالف الوطني حياة كريمه

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