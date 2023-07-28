الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حتى مايو 2024.. خريطة مشاركات وزارة السياحة في المعارض الخارجية

الجناح المصرى المشارك
الجناح المصرى المشارك باحد المعارض السياحية

حصلت “الدستور” على خطة هيئة تنشيط السياحة للمشاركة بالمعارض السياحية التي ستقام بداية من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024 التي تستطلع فيها الهيئة حاليًا آراء القطاع الخاص من الشركات السياحية والفنادق لحسم المشاركة.

خريطة المعارض السياحية 

تأتي أولى المشاركات بمعرض "itb" شنجهاي الصينية سبتمبر المقبل، ومعرض روسيا الذي سيقام فى سبتمبر ومعرض برجامو الذي تحتضنه إيطاليا فى أكتوبر، فيما يقام معرض الدنمارك فى مدينة كوبنهاجن خلال شهر أكتوير.

كما تعتزم الهيئة المشاركة فى كل من معرضي أوساكا باليابان ومعرض لاس فيجاس بالولايات المتحدة ومعرض البرتغال المقرر إقامتمها فى أكتوير ‎المقبل، إضافة لمعرض ألمانيا ومعرض الصين ومعرض wtm بإنجلترا، ومعرض بولندا ومعرض السياحة بإسبانيا وستقام هذه المعارض نوفمبر المقبل كما تعتزم الهيئة المشاركة فى معرض سان دييجو بأمريكا فى شهر  ديسمبر المقبل.

مع بداية يناير 2024، تشارك وزارة السياحة في معرض شتوتجارت بألمانيا ومعرض فلندا بمدينة هلستكى ومعرض إسبانيا ومعرض ألمانيا، وفى شهر فبراير تشارك فى معرض الدنمارك بمدينة هرننج، ومعرض مومباي في الهند ومعرض جدة الدولى إلى بمدينة جدة فى المملكة العربية  السعودية ومعرض زيورخ بسويسرا، ومعرض براغ بدولة التشيك، ومعرض ميونخ بألمانيا، معرض بودابست بدولة  المجر، معرض اسطنبول، ومعرض مدينة ميلانو بايطاليا.

وفي 2024، وتحديدا شهر مارس، تستطلع الهيئة المشاركة فى معرض جوتتبرج بدولة السويد، معرض لشبونة بالبرتغال، ومعرض ألمانيا، معرض فيينا، معرض روسيا، ومع شهر أبريل تعتزم المشاركة فى معرض ساباولو بالبرازيل، معرض أوتاوا بكندا، معرض سول بكوريا وخلال شهر مايو تستطلع المشاركة فى معرض الإمارات، معرض ألمانيا، معرض الرياض، معرض سنغافورة، معرض أو تراخت بهولندا، معرض بروكسل ببلجيكا، معرض باريس بفرنسا.

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٢١٢٨٢٥
هيئة تنشيط السياحة المعارض السياحية القطاع الخاص خريطة المعارض السياحية

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