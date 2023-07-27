الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الزمالك.. الإصابات تضرب الشباب قبل مواجهة النصر

الشباب السعودي
الشباب السعودي

تلقى نادي الشباب السعودي “صدمة قوية” بعد تعرض متعب الحربي، الظهير الأيسر للاصابة وذلك قبل مشاركته فى منافسات البطولة العربية.

وكانت منافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، انطلقت اليوم، بمواجهة تجمع بين فريقي الوداد المغربي والسد القطري، بينما في السادسة مساء يواجه الصفاقسي التونسي فريق الشرطة العراقي، والثامنة مساء أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي والعاشرة مساء الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي.

الإصابة تحرم الشباب من ظهيره قبل مواجهة النصر

وأفاد الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر "تويتر": كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لمتعب الحربي لاعب الفريق، عن تعرضه لإصابة في مفصل القدم، وسيتم إعادة تقييم إصابة اللاعب خلال الأسبوعين القادمين".

ويتواجد فريق الشباب السعودي في المجموعة الثالثة، بجوار مواطنه النصر واتحاد المنستيري التونسي والزمالك.

ويفتتح الشباب مشواره في كاس الملك سلمان للأندية، في تمام العاشرة مساء، غدا الجمعة على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية

مجموعات كأس الملك سلمان 

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

الشباب السعودي البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الزمالك النصر السعودي

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