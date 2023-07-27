الحبس عام لعاطل أصاب صديقه بعاهة مستديمة في الأزبكية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة ،عاطل بالحبس عام، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لصديقه بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “م. ص، عاطل،23 سنة” تشاجر مع صديقه “أ. ع ، 21 سنة” بسبب مبلغ مالي كان الأخير اقترضه منه وماطل في سداده.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعدى علي المجني عليه بخشبة، ففقأ له عينه اليمني ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل شفاؤها.

وتلقى قسم شرطة الأزبكية إشارة من المستشفى العام بوصول شاب مصاب بجرح في العين وحالته سيئة.