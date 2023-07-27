الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ساهمت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تقليص المخاوف من خطر حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي. علاوة على ذلك، جاءت نتائج أرباح البنوك الكبرى بما فيهم بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي أعلى من التقديرات، مما عزز من أداء الأسهم. 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.69%، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بقيادة قطاعات الطاقة (+3.53%) والرعاية الصحية (+3.46%) والقطاع المالي (+2.96%). ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.57% خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وفي الوقت نفسه، صعد مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.08%، ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. كما ارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.26 نقطة ليستقر عند 13.6 نقطة، أي أقل من متوسطه البالغ 18.08 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وفي أوروبا، حقق مؤشر STOXX 600 مكاسب بنسبة 0.99%، بقيادة قطاعات العقارات (+4.08%) والرعاية الصحية (+3.99%) والطاقة (+3.75%). 

كما صعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (+0.45%) ومؤشر CAC الفرنسي (+0.79%) ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (+0.67%) وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (+3.41%).

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