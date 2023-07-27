الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عين على النقاز: الإسماعيلى يحدد موعد بداية فترة الإعداد

النقاز
النقاز

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الإسماعيلي موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد تحت إشراف إيهاب جلال والطاقم المعاون له حمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب ومصطفى كمال مدرب حراس للمرمى أول أغسطس المقبل باستاد الإسماعيلية.

كان محمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي، اتفقوا مع المعنيين بالنواحي الفنية علي أبوجريشة ورفاقه عماد سليمان وصبري المنياوي على تكليف إيهاب جلال بالإشراف على استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد أول أغسطس المقبل وتلبية جميع مطالبه في حدود قدرات وإمكانات النادي المالية.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الحادي عشر بجدول الدوري الممتاز بقيادة حمزة الجمل بعد معاناة شديدة بسبب كثرة تغيير المدربين وهروب المحترفين الأجانب وتدني مستوى بعض النجوم الكبار بخلاف المشاكل الإدارية المتمثلة في رحيل مجلس يحيى الكومي بالاستقالة نتيجة تراكم الديون على خزينة النادي وصعوبة تدبيرها بسهولة.

على جانب آخر، قطع مسئولو الإسماعيلي شوطًا من المفاوضات الجادة مع التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن للفريق الأول لكرة القدم لفسخ تعاقده مع النادي بالتراضي قبل غلق باب القيد الصيفي الحالي.

كان محمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي، عقدوا اجتماعًا مع وكيل أعمال حمدي النقاز، وعرضوا عليه منح موكله جزءًا من مستحقاته لفسخ تعاقده بالتراضي، ووجدوا مرونة في الحديث تبرهن على الرغبة لإتمام هذا العرض.

كان مجلس الإسماعيلي المستقيل برئاسة يحيى الكومي قد تعاقد مع حمدي النقاز لمدة ثلاث سنوات نظير 300 ألف دولار للموسم الواحد خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة ولم يشارك اللاعب إلا في عدد قليل من اللقاءات الرسمية، بسبب تراجع مستواه عن محطاته الاحترافية السابقة خارج بلاده وبالتحديد الزمالك.

أحمد حسام إستاد الإسماعيلي اسماعيل استاد إشراف استعدادا

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