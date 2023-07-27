الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مركز التشغيل والتحكم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية بمركز التشغيل والتحكم بمقر الديوان العام، والذي يتم تنفيذه وفقًا للتصميم الموحد لمراكز سيطرة الشبكة الوطنية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف إدارة سلاح الإشارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف المركز، إلى تحقيق السيطرة الكاملة من خلال التعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير.

ويُعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة هو شبكة وطنية متكاملة تهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة، وتهدف إلى توفير خدمات الطوارئ والسلامة العامة، من خلال شبكة موحدة طبقًا للمقاييس العالمية، والتي تتكون من مركز سيطرة متكامل في نطاق العاصمة الإدارية، ومستهدف 27 مركز سيطرة في المحافظات، و32 مركزًا رئيسيًا متحركًا، متمثلة في الجهات ذات العمل الميداني.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الطوارئ والسلامة العامة بني سويف

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