الزمالك فى البطولات العربية (3).. خروج مبكر من دورى أبطال العرب 2005 و2006

بدأ الزمالك المشاركة في البطولات العربية منذ 1989، وخلال مشواره في هذه البطولات عرف النجاح والانتصار وعانى مرارة الفشل والانكسار، وعلى مدار 4 حلقات يستعرض "الدستور" تاريخ مشاركات الزمالك في البطولات العربية.

2004 - 2005 الزمالك يخرج من دور المجموعات

شارك الزمالك في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2004- 2005 وتخطى الدور الأول بالتعادل مع الكرامة السوري بدون أهداف في سوريا والفوز في القاهرة بهدف سجله الكاميروني محمد مارك بوهاني في الدقيقة 53 .

وفي دور الـ16 احتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وخرج من البطولة ولم يحقق سوى انتصارين على مولودية الجزائر بالقاهرة بخمسة أهداف نظيفة سجلها جمال حمزة في الدقيقتين 22 و45 ووليد عبداللطيف وسامح يوسف وطارق السعيد في الدقائق 73 و83 و87 وعلى الكويت الكويتي بالقاهرة 2-1 وسجل الهدفين محمد أبوالعلا وعبدالله نهار لاعب الكويت في مرمى فريقه في الدقيقتين 16 و23.

وتعادل الزمالك ثلاث مرات مع الكويت بملعبه 1-1 وسجل الهدف العراقي صالح سدير في الدقيقة 48 ومع الصفاقسي التونسي بالقاهرة 1-1 وسجل الهدف محمود محمود في الدقيقة 61 ومع مولودية الجزائر بملعبه بدون أهداف، ونال الزمالك هزيمة واحدة أمام الصفاقسي في تونس بهدفين نظيفين.

2005 -2006 خروج مبكر أمام الرجاء

في موسم 2005 –2006 كانت أسوأ مشاركات الزمالك في بطولة دوري أبطال العرب حيث تجاوز الدور الأول على حساب البنزرتي التونسي بالتعادل 2-2 في تونس وسجل الهدفين عبدالحليم علي وحازم إمام في الدقيقتين 24 و31 والفوز في استاد السكة بالقاهرة 2-1 وسجل الهدفين المعتز إينو وفرج شلبي في الدقيقتين 7 و58.

وفي دور الـ16 فاز الزمالك على الرجاء المغربي بملعبه بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى جعفر وعبدالحليم علي في الدقيقتين 4 و90، واعتقد البعض أنه مستحيل خسارة الزمالك، ولكن تحقق ذلك في مباراة العودة بالقاهرة وخسر الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة وودع البطولة.