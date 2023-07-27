بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس الثلاثاء المقبل

تبدأ شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المصري، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس من الثلاثاء القادم وحتي 20 من نفس الشهر، يأتي ذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ”التحوُّل الرَّقمي“ في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، وتيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي وتوفيراً لوقتهم وجهدهم.

كانت قد أعلنت الشركة في وقت سباق، توفِّر الشركة طريقة مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.