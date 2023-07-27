الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس الثلاثاء المقبل

أرشيفية
أرشيفية

تبدأ شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المصري، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس من الثلاثاء القادم وحتي 20 من نفس الشهر، يأتي ذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ”التحوُّل الرَّقمي“ في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، وتيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي وتوفيراً لوقتهم وجهدهم.

كانت قد أعلنت الشركة في وقت سباق، توفِّر الشركة طريقة مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

  1. من خلال مكاتب البريد المصري.
  2. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).
  3. من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).
  4. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة
  5. الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.
  6. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
  7. من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.
  8. من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
  9. الفروع المميكنة، وتتيح خدمات قراءة الغاز ودفع الفواتير على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
  10. تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً على قاعدة البيانات بالشركة.
  11. من خلال الموقع الإلكتروني للشركة
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