الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء 9.5 ألف عملية عيون لغير القادرين بقرى ومراكز أسوان

العمليات
العمليات

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وجمعية الأورمان، في إجراء 9 ألاف و500عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان منذ بداية عملها بالمحافظة حتى الأن، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي. 

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان: "إننا في أسوان نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا من مرضى العيون. 

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة أسوان أجرى الكشف الطبي على عدد 40 ألف مريض وإجراء 9,500 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (5000) نظارة طبية. 

وأشار  مدير عام جمعية الأورمان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف  مريض، وإجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.

أسوان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التضامن الاجتماعي المجتمع المدنى تحسين مستوى معيشة للمرضى غير القادرين مؤسسات المجتمع المدني

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