ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وطن ونصف دقيق بلدي بالإسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٤ مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب ١ طن ونصف دقيق، وضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ ٣ شكائر (حيازة سلع تموينية بدون وجه حق).

وتواصلت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بضبط أحد المطاعم وبه كمية تقدر بـ٢٠ كيلو من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية مما يتسبب بضرر على المواطنين.

بالإضافة إلى تحرير ١٠١ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١٩ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ٢٨ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٤ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية (أوكازيون)، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، وعدد ٢ محضر مقررات تموينية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٩ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٢٢ محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٤ محاضر تصرف في الدقيق.

وأعلنت مديرية التموين عن تخصيص أرقام للشكاوى التموينية كالتالي ٣٩١١٠١٠.