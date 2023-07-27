بعد ضم أونانا.. أبرز 5 صفقات بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع النجم الكاميروني أندريه أونانا خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 52 مليون و500 ألف يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2028.

أبرز صفقات بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان

ونستعرض لكم أبرز الصفقات التي تمت بشكل مباشر بين ناديي مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، وذلك على النحو التالي:

1-الفرنسي لوران بلان

انضم المدافع الفرنسي لوران بلان إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2001، قادمًا من إنتر ميلان، في صفقة انتقال حر.

وشارك لوران بلان في 86 مباراة مع إنتر ميلان، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بينما شارك في 75 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالهم 4 أهداف، وتوّج بلقب الدوري الإنجليزي.

2- الصربي نيمانيا فيديتش

انضم المدافع الصربي نيمانيا فيديتش إلى صفوف إنتر ميلان في عام 2014، قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

ولعب فيديتش في مانشستر يونايتد من عام 2006 حتى 2014، وشارك معهم في 300 مباراة، سجل خلالهم 21 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، الدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

بينما شارك نيمانيا فيديتش في 28 مباراة مع إنتر ميلان، وسجل خلالهم هدفًا واحدًا.

3- التشيلي أليكسيس سانشيز

انضم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوف إنتر ميلان في عام 2019، قادمًا من مانشستر يونايتد.

وشارك سانشيز في 109 مباراة مع إنتر ميلان، سجل خلالهم 20 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

بينما شارك أليكسيس سانشيز في 45 مواجهة مع مانشستر يونايتد سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

4- الإنجليزي أشلي يونج

انضم المدافع الإنجليزي أشلي يونج إلى صفوف إنتر ميلان في يناير 2020، قادمًا من مانشستر يونايتد.

وشارك أشلي يونج في 261 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالهم 19 هدفًا وقدم 43 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزية، الدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

بينما شارك أشلي يونج في 59 مباراة مع إنتر ميلان، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الإيطالي.

5- البلجيكي روميلو لوكاكو

انضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف إنتر في عام 2019، قادمًا من مانشستر يونايتد، مقابل 74 مليون يورو، وهي أغلى صفقة انتقال بين الناديين.

وشارك لوكاكو في 132 مباراة مع إنتر ميلان، سجل خلالهم 78 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

بينما شارك روميلو لوكاكو في 96 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالهم 42 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.