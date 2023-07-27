الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي سوداني لـ"الدستور": تضافر جهود دول الجوار ضرورة لوقف الحرب السودانية

شهاب إبراهيم الطيب
شهاب إبراهيم الطيب

قال القيادي في قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب، دائمًا ما تتقدم الحرية والتغيير بالمبادرات السياسية طوال استمرار الازمات وهو ما عملت عليه من خلال اجتماعها في القاهرة لمدة يومين ناقشت فيه تصور سياسي لانهاء الازمة في السودان وهو ما نؤمن انه يمثل اساس للعودة لمسار الانتقال.

وأوضح “الطيب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه أولًا يجب التنسيق بين كل الجهود ومبادرات الحل التي تتبناها دول الجوار الصديقة للسودان، فتعدد المبادرات قد يطيل أمد الحرب أكثر من أن يوقفها.

وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار حتي يفتح الطريق أمام الحلول السياسية والتي تتلخص في تشكيل أوسع جبهة مدنية تتوافق حول مشروع وطني لإدارة الانتقال وصولا الي انتخابات حرة ونزيهة وكذلك برنامج لاعادة الأعمار والعدالة والعدالة الانتقالية.

وأضاف أن آثار تلك الحرب لن تقتصر على الداخل السوداني فقط، بل ستمتد إلى دول الجوار، وكذلك للمجتمع الدولي والاقليمي لديه مصالح مشترك في السودان سوي كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية خصوصا في ظل تاثيرات الصراع الغربي الروسي وتأثيرها الحرب الاوكرانية.

وتابع: “وفقا لذلك يستطيع المجتمع الدولي أن يقوم بالضغط علي أطراف الحرب أو من خلال تسهيل التفاهات كما يتم الان في جدة بتيسير سعودي-امريكي أو كما تم في قمة دول جوار السودان في القاهرة أو مبادرة الاتحاد الافريقي ودول الايغاد”.

وأضاف أنه من المؤكد وفقا لتوفر عدة من الاسباب وجملة مخاوف دول الجوار من تزايد أعداد اللاجئين أو التهديدات الأمنية المتوقعة من تمدد الحرب لحدود دول جوار السودان سيكون لها تأثير كبير في إيقاف الحرب وكذلك في المساهمة في حل الازمة لكن يبقي الثابت هو الحل الذي يأتي من السودانيين أنفسهم.

واكد أن مصر عدد كبير من السودان وفي ظل أزمة الحرب كذلك استقبلت مصر السودانيين وما زالت تفعل فأعتقد هو دور كبير يجب أن تشكر عليه مصر.

الحرية والتغيير السودان الحرب الأوكرانية مصر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟