الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط وتحريز 15 طن مواد غذائية بمحافظة الغربية

شنت مديرية الصحة بالغربية مراقبة الأغذية ، حملات تفتيشية على 1503 منشآت غذائية، وتبين وجود عد منشآه بها خطر داهم علي الصحة العامة وتمكنت الحملات من تحرير 936 محضراً لعدم استيفاء الإشتراطات الصحية و934 محضرا لعدم حمل شهادات صحية وقد تم سحب عينات للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام أغذية تالفة ومجنبة 821 كجم مواد غذائية 224 لتر عصائر مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما تم ظبط 15 طن و24 كجم 1230 لتر مواد غذائية مختلفة الخواص، وإصدار قرار غلق إداري إلى 365 منشأة تدار بدون ترخيص.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي  محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

ضبط وتحريز الوفد كيلو ١٢٣٠ لتر بمحافظة

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