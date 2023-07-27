الخميس 27 يوليو 2023
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سياسي

علاء مصطفى: الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات

علاء مصطفي
علاء مصطفي

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، لأنها تساعد الشباب فى تطوير مهاراته وقدراته العملية، والتأهيل لسوق العمل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن النشاط الطلابي في المرحلة الجامعية يعد واحدًا من الحلقات المهمة المفقودة لدى كثير من أبنائنا الطلاب، لذلك يجب على الجامعات تشجيع وحث الشباب على المشاركة فى هذه الأنشطة، لأنها تسهم في تنمية الشباب ثقافيًا واجتماعيًا وفنيًا وعلميًا ورياضيًا، موضحًا أن ممارسة النشاط الطلابي في هذه المرحلة تعد من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الطلاب كونهم يمرون بمرحلة عمرية تتسم بنضج الفكر وبناء الشخصية.

وطالب النائب علاء مصطفى بضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي فى الجامعات، لأنه أصبح سمة من سمات هذا العصر، كما أنه يساعد الطلاب للحصول على المعلومات التي يريدونها بسهولة ويسر.

وشارك النائب علاء مصطفى ضمن لجنة تحكيم لمناقشة المشاريع التي يقدمها الطلاب، ضمن فعاليات المسابقة نصف النهائية لمنصة الأنشطة الطلابية التي نظمتها مؤسسة شباب القادة للعام الرابع على التوالي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

النائب علاء مصطفي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الأنشطة الطلابية المرحلة الجامعية

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