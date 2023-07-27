بوتين: بناء القدرات الإنتاجية للمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس هذا العام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعمل على إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، مضيفًا: "نعوِّل على أن بناء القدرات الإنتاجية سيبدأ في هذا العام".

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية: "وفي المستقبل سيتم تصدير البضائع والمنتجات إلى كل الدول الإفريقية من هناك".

كما أكد الرئيس الروسي، أن بلاده حريصة على التعاون مع دول القارة الإفريقية في عدة مجالات مثل الأمن الإعلامي، الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، متابعًا: "لدينا خبرة كبيرة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية للمواطنين والكيانات".