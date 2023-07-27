الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاركت في مهرجان العلمين.. كل ما تريد معرفته عن فرقة سيد الحسيني للمزمار

فرقة سيد الحسيني
فرقة سيد الحسيني

تشارك فرقة سيد الحسيني للمزمار البلدي في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لتقديم الاستعراضات المختلفة باستخدام الموسيقى التراثية الشعبية.

وتقام فعالية فرقة سيد الحسيني للمزمار في السادسة من مساء بعد غدٍ ضمن المهرجان المقام وفقًا لجدول بيان فعاليات مهرجان العلمين المقام دورته في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان “العالم علمين”.

“الدستور” ترصد في التقرير التالي تفاصيل مشاركة فرقة سيد الحسيني للمزمار في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على التراث الصعيدي.

تعتبر فرقة سيد الحسيني للمزمار من أولى الفرق التي تسير على منهج التراث الصعيدي وتقديم الأغاني الشعبية واستعراضات الرقص بالتنورة والمولوية التي تعتبر من أفضل الرقصات التي تعشقها جميع الدول والجنسيات، بسبب الألوان المميزة الموجودة على التنورة وتأثرها بالعصر الفاطمي.

وتقدم فرقة المزمار فن يمزج ما بين إرث ثقافي وحضاري التي تعتمد على آلة شعبية تقدم مختلف الألوان الموسيقية وهى “المزمار” وتقديم الأغاني التراثية القديمة التي تذكرنا بزمن الفن الجميل بصوت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ أو كوكب الشرق أم كلثوم وغيرهم من النجوم.

وتحرص الفرقة على تقديم عروض استعراضية لإحياء فعاليات مهرجان العلمين، حيث التعريف بالفلكلور وثقافات البلاد، لإبهار المشاهدين والجماهير عشاق التراث الصعيدي بواسطة بعض الآلات الموسيقية من بينها الربابة والناي والأرجول.

فرقة سيد الحسيني مزمار البلدي مهرجان العلمين العلمين سيد الحسيني

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