مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة هواوي Huawei بشأن التعاون في تنفيذ مشروع لتحسين مؤشرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير القدرات الرقمية وتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر.

وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الجانبان، في إعداد تقرير يتضمن تحليل الأداء فى مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مصر، ووضع خارطة طريق لتعزيز جهود تطوير الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن خطة اعتماد وتبنى حالة استخدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ومنهجية لبناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث ستوفر شركة هواوى تجربة تطوير الذكاء الاصطناعى بناءً على أفضل الممارسات العالمية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



وقع مذكرة التفاهم الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و جيم ليو Jim Liu الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوى Huawei بشأن التعاون فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى المستدام لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بدواوين عموم المحافظات.

حيث يأتى ذلك استكمالاً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى المستدام بالمحافظات لتحقيق التميز التشغيلى، وتفعيلاً لدور إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بدواوين عموم المحافظات وضمان استدامة أعمالها وتعزيز دورها داخل المؤسسات الحكومية ومجتمعياً؛ لتوفير بيئة رقمية مجهزة داعمة للتحول الرقمى، ونشر الثقافة الرقمية، وتنمية مهارات كافة الفئات المجتمعية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة.

ووفقا لخطاب النوايا، ستتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة هواوى فى نشر مراكز تدريب رقمية متخصصة بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة من خلال تأسيس أكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MCIT-Huawei DTUs لبناء القدرات الرقمية لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر فى التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى للوزارات والمحافظات والهيئات العامة للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام.

وبموجب خطاب النوايا سيتم إنشاء عدد (20) أكـــــــاديمية لتكنــــولوجيــــا المعلــــــومـــــات والاتصــــــــــالات MCIT-Huawei DTUs بالمحافظات من خلال برنـــــامج شراكة يتيح لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى فى مختلف المحافظات تقديم دورات هواوى التدريبية المعتمدة للعاملين والمواطنين، كما ستقوم الشركة بنقل المعرفة التكنولوجية وتدريب واعتماد مُدربين مرشحين من إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى فى مختلف المحــــــافظات من قبل خبراء رفيعى المستــــــوى من الشــــــركة فى التكنولوجيات الناشئة (Big Data، AI، Cyber Security، Cloud Computing، Big Data، 5G..) بعد اجتياز الاختبارات المحددة لتشغيل وتنفيذ البرامج التدريبية بتلك الأكاديميات، مع إتاحة الشركة للمواد التعليمية المستخدمة فى التدريب.

وقع خطاب النوايا المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، و جيم ليو Jim Liu الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.

وتعقيبا على التوقيع ؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا التعاون يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وفقا لمنهجية ترتكز على إقامة شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتسريع عملية التحول إلى مجتمع رقمى من خلال تبنى التقنيات الحديثة وبناء القدرات الرقمية؛ مشيرا إلى أن الدولة حريصة على اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى الأمر الذى ساهم فى تقدم ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية للذكاء الاصطناعى؛ مضيفا أن هذا التعاون يستهدف العمل قدما من أجل المزيد من التحسين فى هذه المؤشرات لهذه الصناعة الواعدة، وتطوير قدرات الشباب فى هذا المجال بما يتيح الاستفادة من الإمكانيات التى توفرها هذه التكنولوجيا فى إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى؛ وذلك بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية للعاملين فى مختلف المحافظات وتنمية مهاراتهم فى عدد من تخصصات التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة.

وأكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى أولوية تعمل الوزارة على توفيرها بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وبالشراكة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ حيث تقوم الوزارة بالمشاركة مع كافة المؤسسات فى انتقاء العناصر للعمل بتلك الوحدات، وتوفير أدلة العمل والإجراءات لضمان التميز التشغيلي، فضلا عن توفير برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية اللازمة.

وأوضح جيم ليو Jim Liu، الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، أن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل مرحلة هامة في التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوى؛ وهى تبرهن على التزام هواوى بدعم التحول الرقمى الوطني في مصر؛ مؤكدا على أنه من خلال هذه الاتفاقيات ستواصل شركة هواوى توفير أحدث التقنيات لمصر، وتسهيل نقل المعرفة خاصة للشباب المصرى؛ مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات هو تأكيد على التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهواوى.

وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة لدفع عمليات النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى؛ مشيرا الى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ستقوم بتقديم الدعم اللازم بالتعاون مع شركة هواوى بهدف تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى على النحو الذى يسهم فى تحسين مؤشرات أداء الدولة المصرية وتأهيل الكوادر فى مجالات التكنولوجيات المستقبلية.