كاتب صحفي: القمة الإفريقية-الروسية استثنائية ورسالة من موسكو للغرب

قال عادل السنهوري، الكاتب الصحفي، إن القمة الإفريقية-الروسية في غاية الأهمية، منوهًا بأإن القمة الأولى كانت في ظروف طبيعية وانفتاح العالم على أفريقيا والنظر إليها على أنها أصبحت منطقة جغرافية مهمة في السياسة الدولية.

‏وأضاف السنهوري خلال لقاء على قناة "صدى البلد"، أنه أصبح هناك تنازع على القارة الإفريقية ويرى الجميع ذلك من خلال عدد الفعاليات والقمم التي أُقيمت في أفريقيا خلال السنوات الماضية مثل "الأفريقية الأوروبية" و"الأفريقية الألمانية" و"الأفريقية الأمريكية" و"الأفريقية الصينية" و"الأفريقية الهندية"، فكان من الطبيعي أن تظهر روسيا على الساحة خاصا وأن موسكو تربطها بالقارة الأفريقية أرث تاريخي من علاقات تاريخية واقتصادية وعسكرية تمتد للخميسنات مع الاتحاد السوفيتي السابق.

ونوه بأن القمة هذا العام تنعقد في ظروف صعبة في ظل الحرب “الروسية الأوكرانية”، وهي قمة استثنائية للغاية الهدف منها توجه رسالة إلى الغرب أنه لا يمكن حصار روسيا، والآن لديهم علاقات جيدة مع أفريقيا وعلاقات مع القوى الكبرى في آسيا الهند والصين وبالتالي هذه ورقة سياسية مهمة بالنسبة إلى روسيا.

وتابع أن أفريقيا تعي تماما أن العلاقات الروسية والأمريكية والأوروبية والألمانية منافع متبادلة وشراكة متساوية ومصالح استراتيجية مشتركة وبالتالي لن تتورط القارة في الصراع بين الأطراف تحت أي ضغط.