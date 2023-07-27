الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يهنئ مدير الأمن الجديد

مدير أمن المنوفية
مدير أمن المنوفية اللواء عمرو رؤف

قدّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، التهنئة للواء عمرو رؤوف، على توليه مهام منصبه الجديد مساعدًا لوزير الداخلية - مديرًا لأمن المنوفية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر مديرية الأمن، رافقه محمد موسى، نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، اللواء وليد البيلى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأعرب محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن الجديد، متمنيًا له التوفيق والتقدم في تحقيق الارتقاء بالمنظومة الأمنية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من أجل إعلاء رفعة وطننا الغالي، لافتًا إلى أهمية الدور الحيوي والمهم لرجال الشرطة في تحقيق الانضباط والعمل على تطبيق القانون وحفظ الأمن واستقرار البلاد وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول اللقاء، بحث آليات التعاون وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخطة الانضباط الأمني بمراكز و مدن وقرى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتوفير جو من الأمن والأمان.

من جانبه، أعرب مدير أمن المنوفية الجديد عن خالص سعادته وتقديره لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة وزيارته لتهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة، والتي تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانضباط الأمني بكل أرجاء المحافظة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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