الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على إيرادات فيلم "البعبع" لأمير كرارة

البعبع
البعبع

حقق الفنان أمير كرارة ردود أفعال إيجابية بفيلمه الجديد "البعبع"، الذي تم طرحه تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك. 

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ"الدستور"، عن إيرادات العمل في ليلة الأربعاء السابقة، مشيرًا إلى أن العمل حصل على إيرادات وصلت إلى 416,491 ألف جنيه في شباك التذاكر، وذلك خلف فيلم "بيت الروبي" الذي قارب على 900 ألف في نفس الليلة.

وكانت الإيرادات الكلية للفيلم وصلت إلى 37,523,173 جنيه.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 شهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبدالجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

البعبع ليلة الأربعاء إيرادات أمير كرارة بفيلم

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