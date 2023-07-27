الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروعات الطرق والإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة

علاء عبداللاه
علاء عبداللاه

تفقد المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث يجري حالياً العمل بمشروع المرحلة الأولى من طرق الإسكان الاجتماعى بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بإجمالى ٤٠كم طولى طرق، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ ٧٥٪؜ من المشروع، حوالى ٣٠ كم طولى، ويحتوى المشروع على ٢٥٠ ساحة انتظار لخدمة ١١٩٤ عمارة سكنية، حيث تم الانتهاء من ١٧٠ ساحة انتظار وجارٍ استكمال الأعمال.

وأكد رئيس جهاز حدائق العاصمة أن أعمال تنسيق الموقع يتم تنفيذها حالياً، وتم الانتهاء من ٨٦٪؜ من الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم عقد لقاءات باستمرار مع الشركات العاملة بالمشروع وحثهم على زيادة معدلات الإنجاز، حتى يتم الانتهاء بالجودة والمواصفات المطلوبة.

واستكمل رئيس جهاز العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، حيث نبه على المسئولين بالجهاز بضرورة ترتيب لقاءات مع الشركات العاملة بالمشروعات لتذليل أي معوقات، والالتزام بتنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها لحاجزيها.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال الزراعة الجارى تنفيذها بالمدينة، مشدداً على ضرورة إنهاء أعمال فرش النجيلة وتنسيق الأشجار واختيار الأنواع المناسبة منها حتى تكون المنطقة متنفسا لسكان المدينة والزائرين، وضرورة تنفيذ مناطق ألعاب مجانية بالأحياء السكنية لتوفير الناحية الترفيهية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستزيد نسبة الإشغال للوحدات السكنية وذلك لتشغيل المدارس بالمدينة وبعض الخدمات الأخرى، وأنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالقطاعات بسرعة إنجاز الأعمال لتوفير المسكن الملائم بالمدينة.

الإسكان الاجتماعى الجاري تنفيذها بالمدينة المهندس علاء عبد اللاه الشركات العاملة المرحلة الاولي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

ظهرت الأن| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر للنتائج

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

3 مصابين بحروق وجروح فى مشاجرة بالحسينية

نقابة المعلمين: 100 مليون جنيه قيمة معاشات يوليو

تسببوا فى حكم بالسجن 58 عامًا.. حبس 3 محامين فى قضية تزوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى