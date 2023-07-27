تقديم خدمات طبية لـ615 مواطنا خلال قافلتين سكانيتين في شبراخيت وإيتاي البارود

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي شبراخيت و إيتاي البارود قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة ،احدهما بمقر الوحدة الصحية بقرية أم حكيم بشبراخيت، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 350 حالة ما بين "باطنة -أطفال - جلدية- رمد - أسنان "، كما تم توقيع كشف طبي ومشورة واستخدام بعض الوسائل لـ 60 سيدة من المترددات على الوحدة الصحية.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 1000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وتم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الماشية والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

كما توفير سيارة أسطوانات غاز بها 150 أسطوانة بسعر المستودع، وتوفير سيارة مواد تموينية بسعر الجملة بالإضافة إلى الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم، وتم خلال القافلة التوعية عن المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمة للأبناء.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية جبارس التابعة لوحدة قرية النبيرة بإيتاى البارود تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 207 حالات مابين "تنظيم أسرة - قياس سكر وضغط - باطنة - أطفال - تحاليل" وكذا تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 أغنام ورش 100 رأس ماشية.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ القوافل الطبية المختلفة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.