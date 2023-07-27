سكرتير عام كفرالشيخ يناقش إزالة معوقات تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقلين

عقد اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا لمناقشة سبل حل مشكلة الصرف الصحي بقريتي شنو التابعة لمركز كفرالشيخ، وكفرالمرازقة التابعة لمركز قلين، وإزالة مواقع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقريتين.

تم خلال الاجتماع عرض تفاصيل المشكلة والحلول، موجهًا بسرعة حلها، ومكلفًا الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بإنهاء مشكلة الطفح بالخطوط القديمة، وسرعة الدفع للانتهاء من إنشاء محطتي الصرف الصحي بشنو وكفرالمرازقة.

جاء ذلك بحضور اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب، وياسر منير عضو مجلس النواب، والمهندس حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هشام داود مدير المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إسلام عبدالحافظ مدير مشروعات الصرف بقيتي شنو وكفرالمرازقة، وخالد المنياوي مدير التخطي بالديوان العام، والمهندس ضياء الدين إبراهيم مدير عام الروافع والشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.