الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير عام كفرالشيخ يناقش إزالة معوقات تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقلين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا لمناقشة سبل حل مشكلة الصرف الصحي بقريتي شنو التابعة لمركز كفرالشيخ، وكفرالمرازقة التابعة لمركز قلين، وإزالة مواقع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقريتين.

تم خلال الاجتماع عرض تفاصيل المشكلة والحلول، موجهًا بسرعة حلها، ومكلفًا الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بإنهاء مشكلة الطفح بالخطوط القديمة، وسرعة الدفع للانتهاء من إنشاء محطتي الصرف الصحي بشنو وكفرالمرازقة.

 جاء ذلك بحضور اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب، وياسر منير عضو مجلس النواب، والمهندس حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هشام داود مدير المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إسلام عبدالحافظ مدير مشروعات الصرف بقيتي شنو وكفرالمرازقة، وخالد المنياوي مدير التخطي بالديوان العام، والمهندس ضياء الدين إبراهيم مدير عام الروافع والشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

شنو الصرف الصحي معوقات مناقشات كفر الشيخ

الأكثر قراءة

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

حالة وفاة و62 مصابًا بسبب غاز الكلور فى قنا.. إحالة المتسببين للنيابة وصرف تعويضات

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية للتاجر والمستهلك

الآن.. مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

متاح.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ارتفاع مصابى استنشاق مادة الكلور بقنا لـ20 مصابًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا