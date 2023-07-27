الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 168 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

ماشية
ماشية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي انطلقت في 15 يوليو الجاري، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة القومية تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير التحصينات لتوفير بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيرًا إلى أنه تم تحصين 167 ألفًا و949 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة.

وأكد أن اللجان تباشر عملها يوميًا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة، والتي تستهدف تغطية مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين سرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها.

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