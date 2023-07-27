الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الأوسطى فى 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

 وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواطن سيارة المستشفى الخدمات الأمنية غرفة عمليات شرطة النجدة كسور وكدمات

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