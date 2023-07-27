الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

8 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم اليوم الخميس، بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، على طريق الصالحية الجديدة - القنطرة، نطاق مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية.

أسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم،  وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد بورود حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى مع سوزكى،طريق الصالحية الجديدة - القنطرة، نطاق مدينة الصالحية، مما أسفر عن إصابة  8 بإصابات متنوعة.

وجرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

حادث تصادم ملاكى مع سوزكى طريق الصالحية الجديدة مدينة الصالحية جروح متفرقة

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