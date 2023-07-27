الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة صدمتها سيارة في إدفو بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

لفظت طفلة صغيرة أنفاسها الأخيرة، صدمتها سيارة ما أدى إلي وفاتها مباشرة، وذلك بقرية وادى عبادى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.
وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث وصدم سيارة لطفلة صغيرة بقرية وادى عبادى التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمها إلى أهلها.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الطفلة "ج. ع. م"، تبلغ من العمر 8 سنوات، وتم نقلها جثة هامدة إلي مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمت إجراءات رفع أثار الحادث من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها. 

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